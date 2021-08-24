النرويج: إجلاء 20 طفلاً أفغانيًا بدون ذويهم من كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - أوسلو - (د ب أ)

أعلنت وزيرة الخارجية النرويجية مونيكا ميلاند مساء اليوم الثلاثاء إجلاء نحو 20 طفلا أفغانيا من كابول بدون ذويهم إلى النرويج.

يأتي ذلك في إطار إجلاء موظفي سفارات غربية في العاصمة الأفغانية بعد وصول حركة طالبان إلى الحكم.

وأضافت الوزيرة النرويجية أن العديد من هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، وذكرت أنه تم إخطار وزارتها بأن هؤلاء الأطفال كانوا موجودين بمفردهم في المستشفى العسكري الميداني في مطار كابول، وهو المستشفى الذي تقوده القوات المسلحة النرويجية.

وقالت ميلاند إنه جرت محاولة التعرف على آباء هؤلاء الأطفال دون فائدة، وتابعت أن وزارة العدل قررت على إثر ذلك إجلاء الأطفال إلى النرويج لأسباب أمنية.

وأكدت ميلاند استمرار بذل الجهود من أجل العثور على ذوي هؤلاء الأطفال كما أكدت أن بلادها لا تنوي إجلاء أطفال أفغان آخرين.

ونُشِرَتْ مطلع الأسبوع صورة لرضيع أفغاني يحمله جندي نرويجي على متن إحدى رحلات الإجلاء الجوي ما اثارت ردود أفعال قوية في وسائل التواصل الاجتماعي.