قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت ومحمد عطايا:

أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وأبقت على عمل القنصليات، وارجعت قرارها إلى "الأعمال العدائية" للمملكة واعتبرت أن ذلك ثبت تاريخيًا.

سرد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء وقائع بين البلدين منذ استقلال بلاده، مرورًا بحرب الرمال وأزمة الصحراء الغربية التي تعد سببً رئيسيًا في توتر علاقات الجارين منذ عقود.

وواصل حديثه عن أزمات البلدين من بينها اتهام الجزائر لدولة المغرب بالتجسس عليها عبر تطبيق بيجاسوس الإسرائيلي، ودعم حركات "إرهابية" لافتعال الحرائق.

في مطلع أغسطس وجه ملك المغرب دعوة إلى الجزائر لتفعيل الحوار من أجل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين والعمل على فتح الحدود بينهما والمغلقة منذ عام 1994.

والأربعاء الماضي أعلنت الرئاسة الجزائرية إنها قررت "إعادة النظر" في علاقاتها مع الرباط.

ومع إعلان الجزائر اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارها المغرب، تدخل الأزمة بين البلدين مرحلة جديدة، تسببت بها أزمتين كبيرتين، عندما دعمت كل دولة جهات انفصالية في كلتا البلدين.

للتفاصيل.. (لا تطبيع بين الجارين.. أزمات كبرى أطاحت بعلاقات المغرب والجزائر)

وتوالت ردود الفعل على هذه القرار، حيث علق رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني في الخارج بالبرلمان المغربي، يوسف غربي، بإن النظام الجزائري يحاول تصدير أزماته الداخلية بقطع العلاقات مع المغرب.

للتفاصيل.. (برلماني مغربي يعلق على قرار الجزائر قطع العلاقات مع المملكة)

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، أن عودة العلاقات بين المغرب والجزائر قدر محتوم وضروري.

للتفاصيل.. (رئيس الحكومة المغربية: عودة العلاقات مع الجزائر قدر محتوم)

فيما دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الثلاثاء، الجزائر والمغرب إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

للتفاصيل.. (أول تعليق من الجامعة العربية على قرار الجزائر بقطع العلاقات مع المغرب)

كما أعرب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض محمد نبيل بن عبدالله، عن أسفه من هذه الخطوة الجزائرية بقطع العلاقات مع المغرب.

للتفاصيل.. (حزب مغربي معارض: قرار الجزائر قطع العلاقات يعيد المنطقة إلى مرحلة الحرب الباردة)

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