وزير التعليم: "الطالب اللي جايب 70% بدراعه أحسن 100 مرة من اللي جايب 90% كاذبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ان الوزارة وجميع المسؤولين قدموا جهدًا رهيبًا من أجل تطوير العملية التعليمية، مضيفًا: "لا نستحق كل هذا الهجوم من قبل البعض على الجهد اللي قدمنا".

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية لفضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أنه كان من الأسهل لدينا هو الاستمرار على النظام القديم وعدم إجراء أي تغيير، ولكننا هدفنا بناء الإنسان المصري القادر على مواجهة المستقبل.

وتابع: "في مئات من الاجتهادات وفي ناس بتألف حاجات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وبتخوف أولياء الأمور، لذلك كان لازم نعرف أولياء الأمور الجهد المبذول واللي اتعمل عن طريق الفيديو الذي تم نشره".

وأكمل: "مش كل الناس مهتمة بنفس الهدف لما بنحاول نشرح أن كل دا في مصلحة الولاد"، واللي زعلان أن ابنه جايب 70% وهو متعود يجيب 90% الولاد اتعلموا احسن من لما كانوا بيجيبوا %90 والـ70% دي جات بدراعهم وأحسن 100 مرة من 90% كاذبة".