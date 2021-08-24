التعليم: "نسبة الاخطاء في تصحيح أوراق الثانوية العامة صفر %"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن وزارة التربية والتعليم اتخذت طرق كثيرة للتدقيق في تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة للتأكد من أنه ليس بها أي أخطاء، مشيرًا إلى أنه تم تصوير كافة الأوراق الامتحانية لكل الطلاب في كل المواد، ثم بعد ذلك يتم مراجعتها وتدقيقها من حيث أخطاء في بيانات الطلاب أو أرقام الجلوس او رقم كود الامتحان.

وأضاف "رمضان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أنه كان تدخل بشري من المتخصصين للتأكد من الأسئلة واختيارات الطلاب وتأكيد اختيار الطالب الذي يقصده، موضحًا أن نماذج الإجابة كانت موجودة وتم إعدادها من قبل لجنة فنية التي راجعت الاختبار في صورته النهائية وإدخالها على الحاسب الآلي بكل كود من اكواد الامتحان.

وتابع، أن أوراق الامتحان تدخل بعد ذلك لعملية التصحيح وتتم بكل كود على حدا، موضحًا أن الوزارة قامت بعمل فيديو توضيحي لـ عمليات التصحيح لامتحانات الثانوية العامة.

وأردف، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الوزارة قامت بتصحيح أوراق لـ 650 ألف ورقة في كل مادة أى 6 ملايين نموذج إجابة، مؤكدًا: "نسبة الاخطاء في تصحيح أوراق الثانوية صفر %، وهناك تظلمات للطلاب وصلت لـ 500 ألف طالب، وأن التظلمات جميعها تقبل بالمجان".

وأشار، إلى أن هناك طلاب قدمت تظلمات فى جميع المواد، وذلك لأن التظلمات بالمجان وتكون بطريقة سهلة من خلال الأنترنت، مؤكدًا أن الوزارة قامت بتصحيح امتحانات الثانوية ثلاث مرات، وذلك لكي يحصل كل طالب على حقة، قائلًا: "احنا أولياء أمور في الأول ونحرص على حصول كل طالب على حقه".