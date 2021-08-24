ظريف يعتزل العمل السياسي

وكتب ظريف على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» «بعد أربعة عقود من العمل الدبلوماسي، سأتفرغ للتدريس والأبحاث تماما».
وكانت تقارير لفتت في مرحلةٍ ما إلى أن ظريف قد يكون مرشح الإصلاحيين للانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة، التي فاز بها المحافظ إبراهيم
رئيسي. إلا أنه لم يترشح فعليا للانتخابات.
ورشح رئيسي لتولي منصب وزير الخارجية في حكومته أمير عبداللهيان.
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