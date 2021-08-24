هوشول أول امرأة تشغل منصب حاكم نيويورك

أصبحت كاثي هوشول الديموقراطية أول امرأة تشغل منصب حاكم نيويورك الثلاثاء، ورثت تحديات هائلة أثناء توليها إدارة تواجه انتقادات لعدم اتخاذ أي إجراء خلال الأشهر الأخيرة المشتتة لحاكم نيويورك السابق أندرو كومو في المنصب.

وعلى مدار الأشهر القليلة المقبلة، ستتاح لهوشول، التي كانت شخصية غير معروفة كنائب حاكم، فرصة لإعادة تشكيل الطريقة التي تعمل بها السلطة، حيث سيطر كومو على صنع القرار لسنوات قبل أن يتعرض للوقوع في فضيحة تحرش.

العمل كحاكمة

وعلى مدى أجيال، قيل إن جميع القرارات الحقيقية في حكومة الولاية يتخذها «ثلاثة رجال في غرفة واحدة»، الحاكم وزعماء مجلس الشيوخ ومجلس الولاية.

الآن، ولأول مرة في تاريخ الولاية، اثنتان من هؤلاء الثلاثة- هوشول وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت- هم من النساء.

تم التخطيط لأداء اليمين، الثلاثاء، في مبنى الكابيتول بولاية نيويورك. قالت هوشول لإحدى محطات تلفزيون بافالو في مسقط رأسها، WGRZ، عندما غادرت مبنى الكابيتول في وقت مبكر، أنا فخور حقًا بأن أكون قادرًا على العمل كحاكم لهم ولن أخذلهم.

معركة عزل

وقد غادر كومو منصبه بعد أسبوعين من إعلانه أنه سيستقيل بدلاً من مواجهة معركة عزل بدت حتمية بعد تقرير صادر عن محققين مستقلين، تحت إشراف المدعي العام ليتيتيا جيمس.

وفي يومه الأخير في منصبه، أصدر كومو خطاب وداع مسجل مسبقًا قال فيه مرة أخرى إنه بريء وصور نفسه على أنه ضحية «جنون إعلامي».

وفي الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تتخذ هوشول قرارات بشأن ما إذا كانت ستفرض أقنعة للأطفال العائدين إلى المدرسة - وهو أمر قالت بالفعل إنها تفضله.

كما ستتعرض لضغوط من أجل الحصول على أموال الإغاثة الفيدرالية، لم يتم حتى الآن توزيع سوى القليل من مبلغ 2 مليار دولار الذي خصصته الحكومة الفيدرالية لمساعدة سكان نيويورك على سداد ديون الإيجار في الولاية ويواجه الآلاف احتمال الإخلاء إذا سمحت الدولة بانتهاء إجراءات الحماية.

حاكمة نيويورك الحالية

كاثي هوشول

ديمقراطية وعضو سابق في الكونجرس من غرب نيويورك

أول امرأة تشغل منصب حاكم نيويورك

ورثت تحديات هائلة وجاءت بعد حاكم نيويورك السابق أندرو كومو المتهم بالتحرش.

ستتاح لها فرصة لإعادة تشكيل الطريقة التي تعمل بها السلطة