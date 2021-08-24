“طالبان” تحظر نقل الدولار والتحف خارج أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 7 ثواني

حظرت حركة “طالبان” نقل التحف والأموال بعملة الدولار الأمريكي إلى خارج أفغانستان.

وأصدرت حركة “طالبان” الأفغانية، اليوم الثلاثاء، قرارا بحظر نقل التحف والأموال بعملة الدولار الأمريكي إلى خارج البلاد.

وكتب المتحدث باسم “طالبان”، وردك الحنفي، على “تويتر” مساء الثلاثاء: “نبلغ المواطنين بأن أي حركة للدولارات والتحف من أفغانستان برا وجوا محظورة”.

وأضاف: “يجب أن يدرك المواطنون أنه في حالة الاستيلاء على أي من هذه العناصر، ستتم محاسبة شركات النقل وفقا للقانون”.