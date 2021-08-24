الرئاسة الفرنسية: أولوية مجموعة الدول السبع قطع “طالبان” كل العلاقات مع الإرهابيين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى “G7” جعلت من أولوياتها أن يقطع حكام أفغانستان الجدد من حركة “طالبان” كل العلاقات مع التنظيمات الإرهابية.

وفي كلمة بعد مشاركة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اجتماع افتراضي طارئ للمجموعة بشأن أفغانستان، قال مسؤول بالإليزيه للصحفيين إن زعماء “G7” اتفقوا على ضرورة أن تشارك “طالبان” في الحرب على الإرهاب.

كما قال المسؤول إن المهلة النهائية للانسحاب من أفغانستان والتي تنقضي في 31 أغسطس في يد الولايات المتحدة.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن زعماء “مجموعة السبع” توصلوا إلى اتفاق حول خطة خاصة للتعامل مع حركة “طالبان” موضحاً: “الشرط الأول الذي نضعه هو أن عليهم تقديم ضمانات حتى 31 أغسطس وما بعده بخصوص المرور الآمن للراغبين في الخروج”.