رئيس سيشل يضع حجر أساس مستشفى جديد في جزيرة لاديج.. بتمويل إماراتي

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

وضع وفال رامكالاون، رئيس جمهورية سيشل، حجر أساس لمستشفى جديد في جزيرة لاديج تموله دولة الإمارات بتكلفة حوالي 4 ملايين دولار.



ويأتي إنشاء المستشفى تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

حضر المراسم، أحمد النيادي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى فكتوريا، وأحمد عفيف، نائب رئيس سيشل، وبيجي فيدوت، وزيرة الصحة، وسيلفستر راديجوند، وزير الشؤون الخارجية والسياحة، وديفيكا فيدوت، وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة، وعضو البرلمان الوطني عن جزيرة لاديج روكي يرورين، إضافة إلى كبار مسؤولي وزارة الصحة في سيشيل.

وقال رامكالاون خلال مراسم وضع حجر أساس المشروع في جزيرة لاديج (ثالث جزيرة من حيث عدد السكان في الأرخبيل) إن هذا الصرح الطبي يمثل علامة فارقة في تاريخ جزيرة لاديج، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها لتمويل هذا المشروع الذي وصفه بـ"هدية تتعلق بالحياة وبروح الإنسان".

وأكد رامكالاون أن العلاقات التاريخية مع دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أسهمت في تطوير سيشل في شتى المجالات.

وأعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بلاده خاصة في تعزيز جهود القطاع الصحي في مواجهة جائحة "كوفيد- 19" واحتواء تداعياتها على شعب سيشل.

من جانبه، قال أحمد النيادي إن تكلفة بناء المستشفى بلغت حوالي 4 ملايين دولار، مؤكداً حرص قيادة دولة الإمارات على تقديم مختلف أشكال الدعم إلى جمهورية سيشيل الصديقة تماشياً مع سياسات الإمارات في مساعداتها الخارجية.

وأضاف "أنه دعماً للعلاقات الوطيدة، تتطلّع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العمل المستمر مع سيشل حتى اكتمال هذا المشروع المهم في الجزيرة التي تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم".

وأشار النيادي إلى أن مستشفى جزيرة لاديج سينفذ وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية وسيضم غرف طوارئ وأجنحة عمليات ووحدة غسيل كلى إضافة إلى مرافق الأشعة السينية وغيرها.

بدورها قالت بيجي فيدوت إن "هذه اللحظة تاريخية بالنسبة لسكان جزيرة لاديج ويسعدنا أن نحتفل بمرحلة مهمة جداً في تاريخ الخدمة الصحية في لاديج وفي سيشل ككل".

وأشارت إلى أن المستشفى الحالي الذي كان المرفق الطبي الوحيد في الجزيرة انتهت صلاحيته بعدما أدى غرضه عبر 70 عاماً من الخدمة.