تسجيل أعلى حصيلة للوفيات الجديدة بكورونا في هذه الدولة

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30838 مقارنة مع 31914 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 6.555 مليون حالة.ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 174 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 40 الاثنين، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 131854 شخصا.

وهذه الحصيلة هي الأعلى للوفيات منذ 12 مارس حينما بلغ هذا العدد 175 وفاة.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.