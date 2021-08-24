السودان يرحب بسحب القوات الإثيوبية من أبيي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، باستجابة الأمم المتحدة وتفهمها لطلب السودان القاضي باستبدال القوات الإثيوبية في أبيي بقوات من دول أخرى للمساهمة في حفظ السلام.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أمس عن الوزيرة قولها خلال اجتماع افتراضي عقدته مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي بارفيت أنيانقا، إن «السودان يتطلع إلى الاستمرار في تعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان للاستفادة من إمكانيات البلدين».

وتعهدت الوزيرة بتسهيل خروج سلس للقوات الإثيوبية من أبيي واستقبال قوات أخرى من الدول المساهمة، كما تعهدت بإزالة كافة العقبات التي تواجه الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود للقيام بمهامها ودورها المطلوب.

وثمن المبعوث الخاص الدور الذي تلعبه حكومة السودان في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك برفقة وزراء حكومته إلى جوبا لتعزيز التعاون بين البلدين، وأكد بارفيت دعم الأمم المتحدة لجهود السودان في الاستقرار في دول القرن الأفريقي بوصفه رئيس الدورة الحالية للإيقاد.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة أبيي وقوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة (يونيسفا) في أبيي، كما تم الاتفاق على سحب المكون الإثيوبي من القوة.