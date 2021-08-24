شكرا لقرائتكم خبر الحكومة اليمنية تستهجن تصريحات إيران العدائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهجنت الحكومة اليمنية الشرعية تصريحات المرشح لوزارة الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، عن عزمه انتهاج أسلوب قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مجال السياسة الخارجية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن تأكيدات المرشح للخارجية الإيرانية بأن «دعم الميليشيات الطائفية في المنطقة أحد برامجه الرئيسة»، مؤشر خطير على توجهات النظام الإيراني لتصعيد سياساته العدائية وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

وأشار أن النظام الإيراني تبنى طيلة 4 عقود ومنذ الثورة الخمينية عقيدة تصدير الفوضى والإرهاب تحت غطاء الثورة، وإنشاء وتمويل الميليشيات الطائفية لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة العربية، وتوفير الظروف المواتية لممارسة تدخلاته وتنفيذ أجندته وأطماعه التوسعية.

ولفت إلى أن اليمنيين دفعوا ثمنا باهظا للتدخلات الإيرانية وإدارتها لانقلاب الحوثي على الدولة والإجماع الوطني، والحرب التي خلفها، وراح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتلى وجرحى، وأعادت البلد قرونا للوراء، ودمرت البنية التحتية، وكبدت الاقتصاد خسائر فادحة، وخلفت مأساة إنسانية هي الأكبر في التاريخ.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم القانونية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، والضغط على نظام طهران لوقف تدخلاته في الشأن اليمني، والدور الذي يلعبه في تصعيد الحرب وإفشال جهود حل الأزمة بطريقة سلمية.

وكانت الحكومة اليمنية جددت حرصها على إنهاء الصراع في اليمن الذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية، وأدى إلى موجات نزوح للملايين بين أوساط الشعب اليمني.

وأكد بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبرج، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي.. داعيا إلى مواصلة الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة والبناء عليها وليس خلق مسارات وأفكار جديدة تطيل من معاناة الشعب اليمني.

وأعلنت الأمم المتحدة بدء مهام مبعوثها إلى اليمن هانس غرندبرج، رسميا في الخامس من سبتمبر المقبل. وكان مجلس الأمن الدولي، عقد أمس الأول، جلسة حول اليمن، دون مشاركة غرندبرج، هي الأولى منذ رحيل المبعوث الأممي السابق مارتن جريفيث الذي شارك بصفته وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ويشغل غرندبرج منذ سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن. ولديه خبرة أكثر من 20 عاما في الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عاما من العمل في مجال حل النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

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