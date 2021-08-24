43 مصريا يعودون من أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مطار شرق القاهرة العسكري 43 مصريا من العاملين بالسفارة المصرية وبعثة الأزهر الشريف، قادمين على طائرة عسكرية مصرية، بعد أيام من استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية كابول. وتم إنهاء إجراءات وصول المصريين العائدين من قاعدة مطار شرق العسكرية، شرق مطار القاهرة، وتولي فريق طبي من الحجر الصحي فحص العائدين طبيا واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وإجراء المسحات الطبية اللازمة لهم، قبل السماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم.



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