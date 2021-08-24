شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: عودة المصريين من أفغانستان تعكس القدرة الشاملة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات، إن مشهد عودة أفراد البعثة المصرية أمس إلى القاهرة يشعرنا بالفخر واهتمام القيادة السياسية بأبنائنا فى الخارج.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن الإنجاز الذى تحقق بعودة البعثة المصرية من أفغانستان يعكس القدرة الشاملة للدولة المصرية، وأن كنا أمام تحدى عالى جدا خاصة حول القدرة على التحرك بشكل كامل لإجلاء البعثة المصرية من مطار كابول.

وتابع أن القيادة السياسية أصدرت تكليفها بإعادة أفراد الجالية المصرية فى أفغانستان من اليوم الأول لتدهور الأوضاع فى كابول.

وفى نفس السياق، قال الشيخ شوقى أبو زيد، رئيس البعثة الأزهرية فى أفغانستان، إنه حينما ظهرت الأحداث المفاجئة فى كابول تواصلت القنصلية المصرية معنا بالتوجه مباشرة إلى مقر السفارة فى العاصمة الأفغانية، وعند وصولنا إلى كابول فوجئنا من الفوضى وكانت هناك صعوبة فى الوصول إلى المطار لاستقلال الطائرة المصرية التى أرسلتها القيادة السياسية.

ووجه خلال المداخلة، الشكر للرئيس السيسى لمتابعته المتواصلة حتى تم إجلاء أفراد الجالية المصرية بأمان من كابول، وأن جميع أفراد الجالية المصرية فى كابول تواجدوا بمقر السفارة فى العاصمة الأفغانية حتى تم التوصل إلى التحرك إلى الطائرة، وتحركنا من مقر السفارة إلى مطار كابول وذهبنا فى الأتوبيس حتى وصولنا إلى الطائرة واستقلتنا إلى أرض الوطن.