الرئيس الامريكي يلمح لاحتمالية تمديد مهمة واشنطن بأفغانستان

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن "مجموعة دول السبع" باحتمالية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان.



يأتي ذلك فيما قال مسؤول بالإدارة الأمريكية لرويترز اليوم إن الرئيس بايدن وافق على اقتراح من وزارة الدفاع "البنتاجون" لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 31 أغسطس.

ويعكس اقتراح البنتاجون تزايد المخاوف الأمنية عند مطار كابول حيث يتم إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر.

وقال المسؤول إن واشنطن تقول لطالبان إن مهلة 31 أغسطس مرهونة بتعاون الحركة في تسهيل الإجلاء.