شكرا لقرائتكم خبر عن فحص أمني مشدد لمن تم إجلائهم من أفغانستان قبل دخولهم أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول في المخابرات الأمريكية ان سلطات إنفاذ القانون ومسؤولون في مكافحة الإرهاب يشرفون على عملية فحص أمني مشددة قبل السماح لمن تم إجلائهم من أفغانستان بدخول أمريكا.

كما أبلغ مسؤول بالإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء بأن الرئيس جو بايدن يتفق مع توصية لوزارة الدفاع (البنتاجون) بالالتزام بالموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس. وقال المسؤول إن البنتاجون قدم توصيته أمس الاثنين استنادا إلى مخاوف بشأن المخاوف الأمنية التي قد تتعرص لها القوات الأمريكية.