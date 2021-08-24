شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة توقع إتفاقية تعاون عسكري مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت المملكة وروسيا الاتحادية اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري في مدينة كوبينكا الروسية.

وتأتي الاتفاقية في إطار سعي الحكومتين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يشجع إلى السلام والاستقرار الدوليين.

ومثّل حكومة خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع فيما مثل حكومة روسيا الاتحادية معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول اليكساندر فومين.

وحضر مراسم التوقيع من الجانب الروسي معالي وزير الدفاع شويجو سيرجي وحضر من جانب المملكة عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع.

وكان سموه قد التقى قبيل توقيع الاتفاقية بمعالي وزير الدفاع الروسي وناقشا المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى سموه برئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي السيد كيريل ديميترف وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لروسيا الاتحادية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي- 2021".

كما التقى سموه اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ اغسطس ٢٠٢١ برئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني السيد ديمتري شوغايف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول افريقيا نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغاندانوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما السيد ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون العسكري والدفاعي، إلى جانب بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

هذا وقد غادر سمو نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مساء اليوم روسيا الاتحادية متوجهًا إلى المملكة وكان في وداع سموه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي و مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأحمد والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء طلال العتيبي والملحق العسكري السعودي لدى روسيا العميد سعد الكثيري.