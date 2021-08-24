شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان» يقدم خدمات علاجية لـ 443 مريضًا بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 443 مريضا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن أمس.

واستقبلت عيادات الطب العام 165 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 29 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 112 مريضا ، واستقبل قسم الطوارئ 34 مريضا، وراجع 41 مريضا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 67 مريضة في العيادة النسوية ، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 29 مريضا، كما تم عمل 87 تحليلا لـ 26 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 60 صورة أشعة لـ 35 مريضا، كما أعطي 29 لقاحا لـ 10 مرضى، واستقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 414 وصفة طبية.