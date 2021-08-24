«الصحة العالمية» تطالب بتأجيل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. وتُحدد الأولوية 

طالب المدير العام لـ"منظمة الصحة العالمية" تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، بتأجيل جرعات لقاحات كوفيد-19 التنشيطية، مشيراً إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول التي تم تطعيم واحد أو اثنين في المئة فقط من سكانها.

وقال إن "سلالات أقوى من فيروس كورونا يمكن أن تظهر إذا لم ترتفع معدلات التطعيم عالمياً"، مضيفا أن "اللقاحات التي من المزمع أن تكون جرعات تنشيطية يجب التبرع بها للدول التي لم يتلق الناس فيها إلى الآن جرعاتهم الأولى أو الثانية".

وسمحت هيئة الغذاء والدواء الأميركية مؤخرا بمنح جرعة لقاح إضافية من لقاحي فايزر أو موديرنا لذوي المناعة الضعيفة لحمايتهم بشكل أفضل من فيروس كورونا.

وقالت مفوضية إدارة الغذاء والدواء بالوكالة جانيت وودكوك، في بيان، إن "البلاد دخلت موجة أخرى من جائحة كوفيد-19 وإدارة الغذاء والدواء تدرك أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنها لاحظت انخفاض فعالية لقاح فايزر من أكثر من 90 في المئة إلى حوالى 64 في المئة مع انتشار بعض السلالات الجديدة، وهذا يعني هذا أن الشخص الذي تم تطعيمه سيحتاج إلى جرعة معززة من اللقاح للبقاء محميًا من سلالة الفيروس التاجي الأصلية والمتحورات الناشئة حديثا.

والجرعات المعززة أو التنشيطية تستخدم نفس صيغة اللقاح التي حصل عليها شخص سابقا لتذكير الجهاز المناعي بالمناعة ضد مسببات الأمراض.

