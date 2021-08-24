بايدن يلمح لاحتمالية تمديد مهمة واشنطن بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن "مجموعة دول السبع" باحتمالية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول بالإدارة الأمريكية لرويترز اليوم إن الرئيس بايدن وافق على اقتراح من وزارة الدفاع "البنتاجون" لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 31 أغسطس.

ويعكس اقتراح البنتاجون تزايد المخاوف الأمنية عند مطار كابول حيث يتم إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر.

وقال المسؤول إن واشنطن تقول لطالبان إن مهلة 31 أغسطس مرهونة بتعاون الحركة في تسهيل الإجلاء.

ومن المقرر أن يلقي بايدن كلمة في وقت لاحق اليوم.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أعلنت أن الرئيس الأمريكي لم يحدد موعدا جديدا لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقالت ميركل، التي شاركت وبايدن في قمة افتراضية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الثلاثاء، إنه:" لم يتم ذكر مواعيد جديدة لما بعد الموعد المعروف في 31 من أغسطس/ آب الجاري، من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وحثت مجموعة الدول السبع، الثلاثاء، على ضرورة احترام حركة طالبان لحقوق الإنسان في أفغانستان.

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة مجموعة السبع بشأن أفغانستان الثلاثاء والتي دعا إليها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال بيان القمة إنه يجب أن تتمسك أي حكومة مقبلة في أفغانستان بالتزامات بلادها الدولية بشأن حقوق الإنسان وحكم القانون ومكافحة الإرهاب.بايدن يبلغ "مجموعة دول السبع" باحتمالية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان