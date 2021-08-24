الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الجزائر الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية "اعتبارا من اليوم".

وجاء الإعلان عن الخطوة غير المسبوقة خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وشدد لعمامرة على أن ذلك "لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتضرر المواطنون الجزائريون المقيمون بالمغرب أو المغربيون المقيمون في الجزائر".

وأشار إلى أن "القنصليات تباشر عملها مثلما هو تقليد في العمل الدبلوماسي والقنصليات تقوم بعملها القنصلي المحض دون أن تتجاوز حدودها".



وقبل إعلان القرار، سرد لعمامرة أسباباً ومبررات الجزائر لخطوتها مع جارتها الشرقية، ووجه اتهامات للرباط قال إنها "استهدفت أمن الجزائر" ووصفها بـ"الأعمال العدائية"، على حد وصفه.



وأشار إلى أن "الاستفزاز المغربي بلغ ذروته عندما طالب ممثل المغرب في الأمم المتحدة باستقلال منطقة القبائل وهو ما يؤكد أن الرباط تخلى عن التزاماته في عملية تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب".

ولم يصدر تعليق من الجانب المغربي حتى الساعة 16:28 بتوقيت جرينتش، غير أن الرباط تنفي دوما هذه الاتهامات.



وسبق أن دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجزائر لـ"بناء علاقة ثنائية أساسها الثقة وحسن الجوار، لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات ليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبولة من العديد من الدول".



وتابع خلال خطابه بمناسب عيد العرش مطلع الشهر الجاري: "أؤكد لأشقائنا أن الشر والمشاكل لن تأتيكم من المغرب، لأن ما يمسكم يمسنا وما يضركم يضرنا.. أمن وطمأنينة الجزائر من أمن وطمأنينة المغرب.. ما يمس المغرب يمس الجزائر".

وأردف: "المغرب والجزائر يعانيان معا من مشاكل الهجرة والتهريب والاتجار في البشر، وهذا هو عدونا الحقيقي.. وإذا عملنا سويا على محاربتها سنتمكن من الحد من نشاطها وتجفيف منابعها".