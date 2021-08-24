عاجل.. "مجموعة السبع" تحث طالبان على احترام حقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حثت مجموعة الدول السبع، الثلاثاء، على ضرورة احترام حركة طالبان لحقوق الإنسان في أفغانستان.



جاء ذلك في البيان الختامي لقمة مجموعة السبع بشأن أفغانستان الثلاثاء والتي دعا إليها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال بيان القمة إنه يجب أن تتمسك أي حكومة مقبلة في أفغانستان بالتزامات بلادها الدولية بشأن حقوق الإنسان وحكم القانون ومكافحة الإرهاب.

وأضاف أن حركة طالبان ستحاسب على أفعالها على صعيد مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

وأكد البيان أن الشعب الأفغاني يستحق الحياة بكرامة وأمان والتمتع بمنجزات العقدين الماضيين

بدوره، قال جونسون إن مجموعة السبع تطلب من طالبان "ضمان ممر آمن" للأفغان الراغبين في الرحيل بعد 31 الجاري.

وكانت مجموعة الدول السبع، قد أعلنت اليوم، رفضها الاعتراف "أحاديا" بنظام طالبان في أفغانستان دون التنسيق مع مجلس الأمن.

وأغلق زعماء دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان) الباب مؤقتا أمام إمكانية إصدار اعتراف رسمي موحد بطالبان قبل الحصول على موافقة مجلس الأمن.

والاعتراف هو خطوة سياسية تتخذها الدول ذات السيادة وتترتب عليها آثار مهمة، بما في ذلك السماح لطالبان بالحصول على المساعدات الخارجية التي كانت تعتمد عليها الحكومات الأفغانية السابقة.

وجددت الحركة دعوتها قبل يومين، لجميع أطياف الشعب الأفغاني لاغتنام الفرصة من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة.

وأحدثت سيطرة حركة طالبان المفاجئة على أفغانستان هذا الشهر، مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وهروب رئيس البلاد أشرف غني، اضطرابا لدى الحكومات الأجنبية وأثارت موجة من الذعر والهروب الجماعي من البلاد.

وينص اتفاق أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2020 صراحة على أن الحركة "غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة كدولة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن أن حركة طالبان "سيُحكم عليها من خلال أفعالها" وليس أقوالها، في تحذير جاء عشية القمّة الافتراضية لمجموعة الدول السبع.