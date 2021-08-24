طهران واجهة الطائرة الأوكرانية المختطفة

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وأوضح المسؤول الأوكراني «استولى مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي، وأمس تم بالفعل سرقة الطائرة منا، وتوجهت إلى إيران، وعلى متنها مجموعة مجهولة من الركاب، بدلا من إجلاء أوكرانيين».
وتحدث ينين عن فشل ثلاث محاولات تالية لإجلاء مواطنين، لأن الأفراد لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار.
وأدعى المتحدث باسم مؤسسة الطيران المدني الإيرانية أن الطائرة تزودت بالوقود في مطار مشهد وغادرت إلى كييف، وقال: الطائرة غادرت مطار مشهد إلى كييف فور إعادة التزود بالوقود.
وأوضح أنه وفقا لرصد مؤسسة الطيران المدني، فقد هبطت الطائرة في مطار كييف قرب الساعة العاشرة ليلا.
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