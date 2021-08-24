شكرا لقرائتكم خبر حصيلة قياسية للوفيات بكورونا في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز أربعة ملايين و756 ألف حالة، وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى نحو 103357 حالة وفاة.
وذكرت أن 7727 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و993 ألف حالة، بعدما شهدت إيران في الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا من جراء تفشي سلالة دلتا سريعة العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة قياسية للوفيات بكورونا في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.