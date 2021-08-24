شكرا لقرائتكم خبر حصيلة قياسية للوفيات بكورونا في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 709 حالات وفاة و40623 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات يتم تسجيلها في إيران في يوم واحد، بعد حصيلة قياسية سابقة كان تم الإعلان عنها الأحد الماضي وبلغت 684 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز أربعة ملايين و756 ألف حالة، وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى نحو 103357 حالة وفاة.

وذكرت أن 7727 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و993 ألف حالة، بعدما شهدت إيران في الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا من جراء تفشي سلالة دلتا سريعة العدوى.