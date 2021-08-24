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حصيلة قياسية للوفيات بكورونا في إيران

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 709 حالات وفاة و40623 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات يتم تسجيلها في إيران في يوم واحد، بعد حصيلة قياسية سابقة كان تم الإعلان عنها الأحد الماضي وبلغت 684 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز أربعة ملايين و756 ألف حالة، وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى نحو 103357 حالة وفاة.

وذكرت أن 7727 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و993 ألف حالة، بعدما شهدت إيران في الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا من جراء تفشي سلالة دلتا سريعة العدوى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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