شكرا لقرائتكم خبر عن 12 اختصاصا للرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات على إنشاء هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون للجهاز رئيس تنفيذى، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويرشحه الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليًا، ويختص بالآتى:

- تصريف أمور الجهاز والإشراف العام على سير العمل به ومتابعة تنفيذ لوائح وقـرارات الجهـاز.

- إعداد وعرض الموضوعات علي مجلس الإدارة.

- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

- إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المـالي والقوائم المـالية للجهاز علي مجلس الإدارة .

- عرض تقارير دورية ربع سنوية علي مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقـترحة لتذليلهـا .

- وضع نظام للائحة الخاصة بشئون العاملين بالجهاز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية في هذا الشأن .

- مباشرة الاختصاصات التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .

- القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام .

- العمل علي تطوير نظم العمل بالجهاز وفروعه ومكاتبه وتدعيم قطاعاته وإصدار القرارات اللازمة لذلك .

- مباشرة اختصاصات الوزير المختص في مجال تطبيق قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

- مباشرة اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين .

- أى اختصاصات أخري يري مجلس الإدارة إسنادها إليه .

وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفــوض واحــدًا أو أكثر من شاغلي الدرجـــة الممتـــازة أو العالية بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.