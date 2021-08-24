بينهم توأم.. إصابة 3 أطفال بحالة تسمم في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشقاء بينهم طفلان توأم بحالة تسمم بقرية أبو رواش مركز كرداسة شمال الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطاراً من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بتسمم 3 أطفال ونقلهم إلى معهد السموم التابع إلى قصر العيني.

تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ومعاونه أحمد فايز، توصلت إلى تسمم 3 أطفال بينهم توأم أعمارهما 4 سنوات والثالث عمره سنتان.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.