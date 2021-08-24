قادة مجموعة السبع يشددون على ضرورة عدم تحول أفغانستان لملاذ للإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعرب قادة مجموعة السبع (G7) في بيان لهم عقب القمة الافتراضية عن قلقهم إزاء التطورات الحاصلة في أفغانستان وأكدوا على ضرورة ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذاً آمناً للإرهاب ولا مصدراً له.

وأكد القادة في البيان، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الثلاثاء/، على التزامهم الثابت مجدداً تجاه شعب أفغانستان.

ودعا القادة إلى التقيد من جانب آخر بالالتزامات التي يقرها القانون الدولي بما يشمل حقوق النساء والفتيات والأقليات الأفغانية.

وأكد القادة على "احترام التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الأفغاني، وشعوب بلداننا وعدد آخر لا يحصى" من الذين عملوا من أجل مستقبل أكثر سلاماً وعدلاً وأماناً لأفغانستان .

وشدد القادة على أحقية الشعب الأفغاني في العيش في كرامة وسلام وأمن بما يعكس الجهود التي تمت خلال العقدين الماضيين في أفغانستان.

وأشار القادة إلى أن الأولوية العاجلة الآن هي "ضمان الإجلاء الآمن لمواطنينا والأفغان الذين شاركوا معنا وساعدونا في جهودنا على مدار العشرين عامًا الماضية" بالإضافة إلى ضمان استمرار المرور الآمن من أفغانستان