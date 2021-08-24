اتهام خمسيني بهتك عرض حفيده في العمرانية.. والتحريات تكشف مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد حي العمرانية واقعة مؤسفة بطلها خمسيني اتهمه نجله وزوجته بالاعتدء جنسيا على حفيده بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من مأمور قسم العمرانية بحضور زوجين إلى ديوان القسم، واتهم الزوج والده بهتك عرض نجله "حفيده" الذي روى لهما تفاصيل ما تعرض له.

وشكل العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب فريق بحث ترأسه العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة العمرانية والطالبية للوقوف على ملابسات الحادث.

تحريات المباحث أكدت صحة البلاغ، وأن الجد "52 سنة" -متزوج من سيدتين- اعتدى جنسيا على حفيده.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد هاني عجلان معاون أول العمرانية من ضبط المشكو في حقه الذي أقر بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.