70 يومًا من البحث.. قصة عريس اختفى قبل زفافه بيومين في كفرالشيخ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

70 يومًا يبحث الأب طوال تلك الفترة عن ابنه الذي اختفى قبل زفافه بيومين في نطاق مركز مطوبس بكفرالشيخ، دون وجود أي معلومة ترشده عما إذا كان حيًا أو ميتًا.

محمد حامد عمران، 58 عامًا، والد الشاب المختفي حازم، 28 عامًا، قال لمصراوي، إنه على مدار 70 يومًا يبحث عن نجله المتغيب، في جميع أنحاء مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، وفي القرى، والمراكز المجاورة لها، وإلى الآن لم يتمكن من العثور عليه.

كشف والد الشاب المختفي عن اختفائه يوم 16 يونيو 2021، أي قبل موعد زفافه المحدد يوم 18 من نفس الشهر، عندما توجه إلى مدينة مطوبس، لإحضار عروسه من الكوافير، وفوجئت الأسرة من عمه، وعروسه أنه لم يتوجه إلى الكوافير لإحضارها من هناك.

وأكد أنه حرر المحضر رقم 2458 لسنة 2021 إداري مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، نظرًا لمحل الإقامة بقرية ساحل 2 التابعة لمركز رشيد، والقريبة من مدينة مطوبس في كفر الشيخ، ووفق ذلك تحركت مباحث البحيرة لكشف غموض اختفاء نجله وإلى الآن لم يظهر.

وأوضح أنه وجه اتهامًا لشخصين كانا تشاجرا مع نجله في مدينة مطوبس، وبناء عليه القت المباحث القبض عليهما ولكن لم يتبين أنهما وراء اختفائه، بعد ذلك فوجئ بشخص يتواصل معه هاتفيًا لابتزازه ومساومته للحصول على 100 الف جنيه نظير الوصول إلى نجله، نظرًا لتواجده مع أحد الأشخاص الذي يعلم تواجده.

وأوضح أنه القى القبض عليه، ومازالت التحقيقات جارية معه بمعرفة نيابة مركز رشيد بمحافظة البحيرة، أملاً في الحصول منه على معلومة تدلي بمكان اختفاء نجله.