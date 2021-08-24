مقتل عامل برصاص ابن عمه في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

قُتل شاب في السابعة عشر من عمره بقرية طهواي التابعة لمركز إطسا في محافظة الفيوم، في إطلاق نار بـ"فرد خرطوش"، فيما ألقي القبض على ابن عمه متهمًا بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة مركز إطسا، بمقتل "محمد. ع. ح - 17 عامًا" عامل مقيم بقرية طحاوي، إذ تبين من التحريات أن خلافًا نشب بين المجني عليه وابن عمه "ياسين. ز. ي - 16 عامًا"، يعملان بورشة أحذية بقرية طحاوي، على خليفة حسابات مالية بينهما.

كما تبين من التحريات أنه سبق الصلح بين المتهم والمجني عليه، لكن تجددت الخلافات بينهما، ما دفع المتهم إلى إحضار فرد خرطوش وإطلاق النار على ابن عمه مرديًا إياه قتيلاً.

ألقي القبض على المتهم، وأحيل لحسام المغربي وكيل نيابة إطسا الذي يباشر التحقيقات.​