شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء وتسجل انخفاضًا في نسب الإشغالات (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير - الخليج 365:

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طقسًا غير مستقر، رُفعت على إثره رايات التحذير الحمراء، وسط انخفاض ملحوظ في نسب الإشغالات.

رصد الخليج 365 في جولة أجراها بالشواطئ، لقطات توضح حجم الإشغالات، وسط ضوابط فرضتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتنظيم دخول الزائرين.

وسجلت شواطئ الإسكندرية نسب إقبال تراوحت بين 25% إلى 50% فيما سجل شاطئ ميامي العام نسبة إشغالات 100%، وسجل شاطئ بحري نسبة إشغال 75% وبلغت نسبة إشغالات شواطئ العجمي بين 40% و 40%.

وتضم محافظة الإسكندرية 66 شاطئا متاحا للزيارة، خاضعة لإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية .

وأطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تطبيقا على الهاتف المحمول، يسهل على الزائرين التعرف على نسب إشغال الشواطئ على مدار اليوم، ما يسمح له باختيار الشاطئ المناسب، فضلا عن تقديم أي شكوى عن الأسعار أو مخالفة الإجراءات الاحترازية.