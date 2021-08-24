فيديو| يتعاطى "الاستروكس".. ضبط سائق يقود سيارة نقل "عكس الاتجاه" بدائري السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على سائق سيارة ربع نقل، تابعة لإحدى الشركات لا يحمل رخصة، أثناء قيادته السيارة عكس الاتجاه أعلى طريق "دائري السلام" في اتجاه أكاديمية الشرطة قرب نزلة السويس.

وأغلق رجال المرور الطريق لإيقاف السيارة حرصًا على حياة المواطنين، وتبين أن السائق في حالة عدم اتزان، وضبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس.

عقب ضبطه حضر قائد سيارة ملاكي، وقال إن المتهم اصطدم به أثناء سيره وإصابة مرافقه بكدمات ونقل للمستشفى، واتخذت الإجراءات القانونية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يظهر فيها سائق سيارة "ربع نقل" يقود سيارته في الاتجاه المعاكس للطريق الدائري.