تنسيق الجامعات 2021| تعرف على قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، من المتوقع الإعلان عن فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة (الدور الأول) بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تبدأ بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

وأوضح عطا، في تصريح لمصراوي، أن نتائج المرحلتين الأولى والثانية لا تكون نهائية إلا بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب للكليات المناظرة وغير المناظرة.

وحددت وزارة التعليم العالي الشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وكان قد بدأ موقع التنسيق الإلكتروني في تلقي طلبات تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي 2021، السبت الماضي، وتستمر حتى الخميس ٢٦ أغسطس الجاري، بحد أدنى 88.4 % لشعبة علمي علوم، و80 % شعبة الرياضة، والأدبي 65 %.​