الغنوشي يعفي كل أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

اسماعيل عبد الحي -

قالت حركة النهضة في بلاغ اليوم الاثنين 23 اوت انه "تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي، فقد قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي و إعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة.

وتقدم رئيس الحركة بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد فيما كلّفُوا به ودعوتهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد.

واكد على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه.