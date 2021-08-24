عمليات استباقية لقوات أمنية عراقية

نفذت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم، عمليات أمنية استباقية في المناطق والقرى الممتدة بين قاطعي عمليات محافظتي «ديالي» و«صلاح الدين» العراقيتين. أسفرت العمليات عن رفع 3 عبوات ناسفة، وتدمير وكر للإرهابيين، وتأمين أبراج الطاقة الكهربائية في القرى والمناطق المذكورة.

إلى ذلك، دمرت قوة أمنية تابعة للجيش العراقي عجلة حمل صغيرة، تحمل وقودا ومواد لوجستية لعناصر«داعش» الإرهابي في منطقة تقع إلى الشمال من الطريق الدولي بمحافظة «الأنبار» غربي العراق.