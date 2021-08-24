نفذت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم، عمليات أمنية استباقية في المناطق والقرى الممتدة بين قاطعي عمليات محافظتي «ديالي» و«صلاح الدين» العراقيتين. أسفرت العمليات عن رفع 3 عبوات ناسفة، وتدمير وكر للإرهابيين، وتأمين أبراج الطاقة الكهربائية في القرى والمناطق المذكورة.
إلى ذلك، دمرت قوة أمنية تابعة للجيش العراقي عجلة حمل صغيرة، تحمل وقودا ومواد لوجستية لعناصر«داعش» الإرهابي في منطقة تقع إلى الشمال من الطريق الدولي بمحافظة «الأنبار» غربي العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات استباقية لقوات أمنية عراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.