البحرية المغربية تساعد 400 مهاجر

وقدمت إسعافات أولية للمهاجرين الذين جرى إنقاذهم «قبل نقلهم سالمين إلى الموانئ القريبة بالمملكة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي»، بحسب ما أضاف المصدر نفسه.
تعد سواحل المغرب الشمالية على البحر المتوسط منطلقا رئيسيا لقوارب المهاجرين نحو إسبانيا التي تبعد كيلومترات قليلة. أما سواحله الجنوبية فتنطلق منها هذه القوارب نحو جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.
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