البحرية المغربية تساعد 400 مهاجر

ساعدت البحرية المغربية 438 مهاجرا «واجهوا صعوبات على متن قوارب تقليدية» خلال خمسة أيام، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله، إن «غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء إضافة إلى أكثر من ثلاثة بنغاليين وتركي واجهوا صعوبات على متن قوارب تقليدية»، موضحا أن هذه العمليات نفذتها وحدات قتالية تابعة للبحرية الملكية كانت تعمل في عرض الساحلين الأطلسي والمتوسطي بين 19 و23 أغسطس.

وقدمت إسعافات أولية للمهاجرين الذين جرى إنقاذهم «قبل نقلهم سالمين إلى الموانئ القريبة بالمملكة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي»، بحسب ما أضاف المصدر نفسه.

تعد سواحل المغرب الشمالية على البحر المتوسط منطلقا رئيسيا لقوارب المهاجرين نحو إسبانيا التي تبعد كيلومترات قليلة. أما سواحله الجنوبية فتنطلق منها هذه القوارب نحو جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.