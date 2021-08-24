لماذا قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب؟

وأضاف لعمامرة في حديثه مع الصحفيين أن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية «تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات»، لافتا إلى أن «التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي»، حيث وجهت سابق أصابع الاتهام للملكة المغربية في هذه القضية.
كما ندد لعمامرة بـ«الانحراف الدبلوماسي المغربي في الأمم المتحدة»، بدعم «مايسمى استقلال شعب القبائل».
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