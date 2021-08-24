وتتهم الحركة المتطرفة الأمريكيين بإخراج "الخبراء" على غرار المهندسين من البلاد. وقال مجاهد في مؤتمر صحافي في كابول "نطالبهم بوقف هذه العملية".
وحدد مجاهد مجموعة مطالب خلال المؤتمر الذي تم بثه على الهواء مباشرة الثلاثاء في وقت كثّفت قوات بقيادة واشنطن عمليات إجلاء آلاف الأشخاص من كابول.
وكرر المتحدث إعلان الحركة السابق أنها لن تسمح بأن تمدد الولايات المتحدة مهلة الأسبوع المقبل النهائية لإتمام عملية سحب قواتها. وقال "لديهم طائرات ولديهم المطار، عليهم إخراج مواطنيهم والمتعاقدين معهم من هنا".
وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في الالتزام بمهلة 31 أغسطس التي حددها لسحب كامل قوات بلاده، لكنه يواجه ضغوطا من حلفاء بلاده الأوروبيين وبريطانيا لتأجيل الموعد.
وغادر نحو 50 ألف أجنبي وأفغاني البلاد عبر مطار كابول منذ استولت طالبان على السلطة قبل تسعة أيام، بحسب الحكومة الأميركية.
ويخشى العديد من الأفغان أن تعاود طالبان تطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية كما فعلت عندما تولت السلطة أول مرة من العام 1996 حتى 2001، وأن تنتقم من الأشخاص الذين عملوا في الحكومة المدعومة من واشنطن مدى العقدين الماضيين.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تطالب واشنطن بالتوقف عن إجلاء الخبراء الأفغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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