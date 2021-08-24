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إصابة مسؤول حكومي كبير في مصر قبل مناسبة قومية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

كشفت محافظة القليوبية (شمال مصر) إصابة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم، بفيروس وعزله في استراحته بمدينة بنها، موضحة أن حالته مستقرة ويخضع حالياً للعلاج وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة. وأضافت المحافظة أنها قررت تأجيل الدعوة الموجهة لحضور صلاة الجمعة والتي كان من المقرر إقامتها بمدينة بنها بمناسبة العيد القومي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمحافظين السابقين، والقيادات التنفيذية والشعبية إلى موعد لاحق سيتم تحديده، نظرًا لإصابة المحافظ. ولفتت المحافظة إلى أنه جرى عزل المخالطين له وطاقم مكتبه، وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 189 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة، ورصد متحور «دلتا» في كل دول العالم.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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