أول تعليق رسمي مصري على عودة رعاياها من أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، عملها على مدار الساعة من أجل المتابعة الوثيقة واتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة جميع المواطنين المصريين والاطمئنان عليهم وتنسيق عودتهم من أفغانستان.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كابول، وذلك في أعقاب عملية إجلاء الرعايا المصريين من أفغانستان والذين عادوا مساء أمس إلى القاهرة على متن طائرة قامت القوات المسلحة المصرية بتسييرها، وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجلاء المصريين سالمين إلى أرض الوطن، وهو ما تم بنجاح بحمد الله.

وأشارت الخارجية المصرية إلى انها عملت من خلال سفارتها في كابول، وكافة أجهزة الدولة المعنية على إعادة المصريين من هناك في ضوء التطورات الأخيرة في أفغانستان، وبتوجيهات القيادة السياسية.

ونجحت السطات المصرية مصر في إجلاء رعاياها العالقين بأفغانستان، عقب سيطرة حركة طالبان على مطار كابول، ووصلت طائرتهم في وقت متأخر من مساء أمس إلى مطار شرق القاهرة الحربي والتي كانت تقل 43 مصريا شملوا البعثة الأزهرية والجالية المصرية وموظفي السفارة ممن كانوا عالقين في أفغانستان.