البنتاجون: لا تغيير في خطة إتمام الانسحاب من أفغانستان



ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، إنه لم يطرأ أي تعديل حتى الآن على خطة استكمال عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول نهاية أغسطس الجاري، وإنها تعتزم سحب القوات الأميركية بحلول هذا التاريخ.وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون إن الوزارة تعتقد أن لديها القدرة على إخراج جميع الأميركيين الذين يريدون المغادرة من أفغانستان بحلول 31 أغسطس.

وأضاف "ما زلنا عازمين على تحقيق الهدف بنهاية الشهر" مضيفاً أن الوزارة قد تحتاج إلى قواعد إضافية لاستضافة من يتم إجلاؤهم من أفغانستان.