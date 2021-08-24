18 مهاجراً يقضون غرقاً قبالة السواحل الليبية

ابوظبي - سيف اليزيد - قضى 18 مهاجراً غرقاً قبالة سواحل ليبيا الغربية عندما كانوا على متن مركب ينقل نحو 70 مهاجراً يحاولون الوصول إلى أوروبا على ما أفادت مصادر عدة.

وقال مسؤول في خفر السواحل الليبيين، إن 18 مصرياً قضوا في غرق مركبهم وتم إنقاذ 51 مهاجراً آخرين، مستندا الى شهادات ناجين.

من جهتها، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن «16 مهاجراً بينهم امرأة وطفل اختفوا (الأحد) قبالة زوارة وقد نجا 48 مهاجراً» نقلاً عن تعداد لنظام البيانات الخاصة بها «ميسينغ مايغرنتس بروجيكت».

وتبعد مدينة زوارة 120 كلم من العاصمة طرابلس على الساحل الغربي لليبيا التي تشهد فوضى منذ عام 2011.

وتعدّ ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات آلاف المهاجرين الذين يسعون سنوياً إلى بلوغ أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد حوالى 300 كيلومتر من سواحل ليبيا.