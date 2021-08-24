محكمة مصرية تلزم متورطين بخلية «أحرار الشام» بدورات إعادة تأهيل

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)



قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد والمشدد ضد 7 إرهابيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية أحرار الشام»، التي ارتبطت بتكوين جماعة إرهابية وتلقي تدريبات عسكرية بمعرفة التنظيمات الإرهابية في سوريا.



وفي تفاصيل القضية، فقد شمل الحكم معاقبة الإرهابي هشام أحمد عبد الرحمن بالسجن المؤبد، ومعاقبة الإرهابية فاطمة السيد جيد بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة 4 إرهابيين آخرين هم «عبد الرحمن عبد العليم سعيد، ومحمد عبد الفتاح أحمد، ورمضان السيد شعبان، ورمضان السيد صالح» بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما برأت المحكمة المتهم أحمد ربيع رشاد.



وشمل الحكم القضائي المصري إلزام المحكمة لجميع المتهمين بتلقي دورات إعادة تأهيل لمدة سنتين، كما أمرت بإدراجهم وتنظيم أحرار الشام الإرهابي الذي انضموا إليه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.