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الرئيس الأمريكي يوافق على موعد الانسحاب النهائي من أفغانسان

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محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

أبلغ مسؤول بالإدارة الأمريكية رويترز اليوم الثلاثاء بأن الرئيس جو بايدن يتفق مع توصية لوزارة الدفاع (البنتاغون) بالالتزام بالموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس (آب).

 

وقال المسؤول إن "البنتاغون قدم توصيته أمس الاثنين استناداً إلى مخاوف بشأن المخاوف الأمنية التي قد تتعرص لها القوات الأمريكية".

 

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن بايدن طلب من البنتاغون وضع خطط طارئة للبقاء لمدة أطول إذا لزم الأمر.

 

وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة قالت لطالبان إن الانسحاب الأمريكي بحلول 31 أغسطس (آب) مرهون بالتعاون لتسهيل عمليات الإجلاء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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