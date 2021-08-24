سفير المملكة لدى مصر يلتقي نظيره الموريتاني

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي بمكتبه بمقر السفارة اليوم سفير موريتانيا الجديد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية سيدي محمد محمد عبدالله.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتبادل الأحاديث الودية، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.