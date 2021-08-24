مصر تعلن عن رصد حالات إصابة بسلالة دلتا المتحوّرة

23 أغسطس , 2021

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصريّة، أنّه تمّ رصد حالات بالمتحوّر دلتا، لمصابين لهم تاريخ سفر خارج مصر.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، أنّ متحوّر "دلتا بلس" انتشر في كل أنحاء العالم، وأنّه تمّ رصد حالات مصابة بهذه السلالة في مصر خلال الأسابيع الماضية، مشيرةً إلى أن الوزارة رصدت أول حالة مصابة بالمتحوّر في منتصف شهر يوليو الماضي.

وأعلنت الوزيرة الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك فاكسيرا" المضاد لفيروس كورونا والمنتج محلياً.

وقالت إنّه سيتم البدء في طرح هذه اللقاحات في مراكز توزيع اللقاحات بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، على موقع فيسبوك، عنها القول في المؤتمر إنه "تم تسجيل 10 ملايين مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاحات كورونا، وتم تطعيم 5ر7 ملايين"، مؤكدة أنه خلال أيام قليلة سيتم إرسال رسائل بمواعيد تلقي اللقاحات لـ100% من المسجلين بالتزامن مع طرح لقاح سينوفاك-فاكسيرا في المراكز على مستوى البلاد.

وناشدت العاملين بوزارة التربية والتعليم التسجيل على الموقع الإلكتروني بحد أقصى يوم 31 من شهر آب/أغسطس الجاري، لضمان الحصول على الجرعات والانتهاء من تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية بالجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي، المقرر أن ينطلق في تشرين أول/أكتوبر المقبل.