أميركا تمنح الموافقة الكاملة للتطعيم بـ«فايزر» لمن فوق الـ16عاما

■ استمرار انخفاض الإصابات اليومية والحرجة بالسعودية

■ موريتانيا تتسلم شحنة ثانية من لقاح أسترازينيكا

■ العراق يقيم منفذ تطعيم بمركز تجاري

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا المستجد للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عامًا فما فوق. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء “رويترز”، فإنه من المتوقع أن يقود هذا القرار إلى إلزام الناس بتلقي اللقاح، خاصة وسط تفشي متحور الفيروس التاجي “دلتا”. وقالت مفوضة الإدارة بالإنابة، جانيت وودكوك، في بيان، إنه “في حين أن ملايين الأشخاص قد تلقوا بالفعل لقاحات كورونا بأمان، فإننا ندرك أنه بالنسبة للبعض، موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح قد تغرس ثقة إضافية لدى الأشخاص في تلقي اللقاح”. ويتوقع مسؤولو الصحة الأميركيون أيضًا أن الموافقة الكاملة ستدفع المزيد من حكومات الولايات والحكومات المحلية، وكذلك أرباب العمل من القطاع الخاص، إلى استخدام تفويضات اللقاحات.

خليجيا، واصل منحنى الإصابات اليومية بفيروس “كورونا” في السعودية الهبوط، إلى جانب انخفاض عدد الحالات الحرجة بالإضافة إلى وصول حالات التعافي من الوباء إلى 98% . في العراق أقامت السلطات منفذا جديدا لتلقي لقاح فيروس كورونا في مول المنصور، وهو أول مركز من نوعه في العراق، يعمل عدة ساعات يوميا. وليس بمقدور كثير من العراقيين أو أنهم لا يرغبون في أخذ عطلة من العمل لزيارة المراكز الطبية التي تكون مفتوحة في الجزء الأول من اليوم فقط. ويفتح مركز التطعيم الجديد في المركز التجاري فترة العصر حيث يكون مركز التسوق مزدحما جدا. في السياق أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 2996 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 813945 حالة. الى ذلك، تسلمت الحكومة الموريتانية في نواكشوط الدفعة الثانية من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتدارك التأخر الكبير في توفير الجرعة الثانية من اللقاح لمن حصلوا على الجرعة الأولى منه، وذلك بعد نفاد مخزون موريتانيا منه منذ شهرين. في مصر قالت وزيرة الصحة إن بلادها ستطعم جميع الموظفين بالدولة البالغ عددهم 4.5 مليون ضد كوفيد19 في شهري أغسطس وسبتمبر مع سعيها لتسريع وتيرة التطعيم مع بداية موجة رابعة من تفشي فيروس كورونا. وقد أعلنت الحكومة المصرية بشكل رسمي، عن بداية الموجة الرابعة لفيروس كورونا لتدق ناقوس الخطر، وترفع الاستعداد لموجة جديدة من الوباء الذي شل حركة العالم. بدورها قررت الحكومة الفلسطينية إعطاء إجازة بدون راتب لكل من يرفض التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك لحين انتهاء الوباء. من جهتها رصدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة جوائر مالية لكل من يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في القطاع، بحسب ما نقله موقع “فلسطين اليوم”.

دوليا، قررت نيوزيلندا تمديد إغلاقها الشامل بعد أن رصدت 35 إصابة جديدة بمتحور “دلتا” من فيروس “كورونا” المستجد. ومن بين تلك الحالات 33 حالة من مدينة أوكلاند واثنتان من مدينة ويلينغتون، مما رفع العدد الإجمالي للحالات في تفشي المجتمع النيوزيلندي إلى 107، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.