الاحتلال يقصف مواقع فـي غزة

القدس المحتلة ـ وكالات: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة أمس بالطائرات الحربية مواقع لحركة حماس في غزة وذلك ردا على ما قال إنه إطلاق بالونات حارقة من القطاع. ولم ترد أنباء عن إصابة أو استشهاد أحد جراء الضربات الجوية التي استهدفت ما وصفه جيش الاحتلال بأنه منشأة لتصنيع الأسلحة وموقعا لإطلاق الصواريخ تابعا لحركة حماس. من ناحية اخرى قالت وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية إن فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 15 عاما استشهد خلال الليل في اشتباك مع جنود إسرائيليين. وقال جيش الاحتلال إن قواته تعرضت لإطلاق نار خلال عملية لاعتقال مطلوب فلسطيني بالقرب من مدينة نابلس. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، القول إن الفتى استشهد في مخيم بلاطة شرق نابلس عقب اقتحامه من قبل قوات إسرائيلية.

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