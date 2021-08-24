نداء دولي لجمع 15 مليون دولار لمساعدة شعب هايتي

نيويورك ـ د.ب.أ: أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء عاجلا لجمع 15 مليون دولار بهدف مساعدة السلطات في هايتي على توفير السكن والمأوى المؤقت ودعم الصحة العقلية والوقاية من فيروس كورونا لنحو 137 ألف أسرة تعرضت للخطر الشديد بسبب الزلزال الأخير الذي ضرب جنوب هايتي منتصف شهري أغسطس الجاري.ووفقا للأرقام الرسمية، فقد خلف الزلزال 2207 قتلى وأكثر من 12 ألف جريح، وتسبب في انهيار ما يقرب من 53 ألف مبنى وتضرر 77 ألف مبنى آخر بشدة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن فيديريكا سيتشيت، نائبة رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في هايتي، إن المنظمة أقامت، بعد 48 ساعة فقط من الزلزال، قواعد في كل منطقة من المناطق الأكثر تضررا في جيريمي ولي كاي وميراجوان.

وأشارت إلى أن المنظمة تستخدم صور الأقمار الصناعية لتقييم الأضرار، وقد تم بالفعل توزيع الآلاف من الأغطية البلاستيكية، ومستلزمات النظافة، والبطانيات، وصفائح المياه القابلة للطي، وأدوات المطبخ، للمساعدة في الحفاظ على الحد الأدنى من الظروف المعيشية للأسر المتضررة.