بعد إجازة 'فايزر'.. حديث جديد عن توزيع اللقاحات

ورأى فاوتشي أن قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بإعطاء الموافقة الكاملة على استخدام لقاح "فايزر" للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما وما فوق، يجب أن يشجع الأشخاص الذين برروا عدم حصولهم على اللقاح بأنه لم يكن حاصلا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.وصرح بأن موافقة إدارة الغذاء والدواء ستعني المزيد من "الحماس" لتفويضات اللقاح من قبل أماكن العمل والكليات والجامعات والجيش، مؤكدا أنها ستساعد في زيادة معدلات التطعيم داخل الولايات المتحدة.

وبحسب البيانات الحكومية فإن أقل من نصف سكان الولايات المتحدة بقليل ما يزالون غير مطعمين.